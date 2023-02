Lancement d'un nouveau magazine: le ministère de l'Environnement accusé de plagiat par SEE mag

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a publié lundi 27 février 2023, un nouveau magazine qu'il a dénommé "Le MAG de l"ENVIRONNEMENT". Le 1er numéro a mis en à sa Une l'image de Macky Sall sur le pupitre de la COP27.







Mais il y a un bémol. Ledit ministère dirigé par Alioune Ndoye, aurait plagié l'architecture, la charte graphique et même des images de sa ouverture. En effet, quelques heures après la parution de ce nouveau magasine, SEE MAG a fait un communiqué pour dénoncer un plagiat du ministère de l'Environnement.







Une jeune entrepreneuse, Fatima Traoré, âgée de 21 ans, a lancé SEE mag en 2021 pour traiter des informations liées à l'Environnement. Etudiante en Bachelor en Energies, Mines et Environnement, Fatima explique les raisons qui l'ont poussée à créer ce magasine. "Je me suis rendue compte que le Sénégalais n'a aucune éducation par rapport à l'environnement et à la protection de ce dernier en général. J'ai donc fait part de e constat à quelques proches et on a décidé de créer ce magazine qui au fur et à mesure pourra essayer de combler cette lacune", affirme-t-elle.



Le 13e numéro de "SEE mag" paru en décembre 2022 a mis en couverture une photo de Macky Sall au COP27. C'est cette même image qui a été reprise par "Le MAG de l'ENVIRONNEMENT" du ministère dirigé par Alioune Ndoye. Selon le communiqué de dénonciation publié par la direction de "SEE mag", c'est "une reproduction sans aucune omission de l'architecture de son magazine, partant de la conception de la charte graphique jusqu'à la mise en oeuvre des images qui font office de couverture". La Direction d'ajouter: "Cette reproduction est un plagiat du magazine "SEE mag" dont le lancement a été fait depuis 2021 dans des circonstances très difficiles et complexes et que nous continuons de vivre". L'équipe de SEE mag annonce qu'elle va "saisir l'autorité habilité à garantir sa propriété intellectuelle".