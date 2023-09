Le scandale des jeunes du Real Madrid secoue l’Espagne, le malaise Anthony Martial enfle à Manchester United

L’Espagne choquée par le scandale sexuel qui touche le Real Madrid, Anthony Martial connait quelques mésaventures à Manchester United et le FC Barcelone prépare déjà son mercato estival 2024, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«Scandale chez les Merengues»



En Espagne, la Liga reprend ce week-end, mais ça ne sera pas de tout repos pour le Real Madrid qui est éclaboussé par un scandale sexuel à cause de jeunes de son centre de formation. Comme le rapporte AS ce matin : «Quatre jeunes joueurs du Real Madrid font l’objet d’une enquête.»



Selon les informations sorties hier soir, plusieurs joueurs auraient filmé une jeune fille mineure à son insu pour ensuite se l’envoyer sur les réseaux sociaux. Les noms n’ont pas filtré, mais il s’agirait de deux joueurs de l’équipe réserve et d’un de l’équipe C. L’enquête de la police a démarré après qu’une plainte a été déposée le 6 septembre dernier à Mogan, aux îles Canaries, par la mère d’une mineure qui a également fait savoir que l’un des agresseurs aurait filmé sa fille.



Cela fait aussi la Une de Marca qui relaye l’information. Tout comme Mundo Deportivo qui parle de «scandale chez les Merengues» ! De son côté, le Real Madid est sorti du silence concernant cette sombre affaire et a déclaré via un communiqué :



«Le Real Madrid annonce avoir appris qu’un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait une déclaration à la police concernant une plainte pour la prétendue diffusion d’une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il adoptera les mesures appropriées», a ainsi confié le club. Affaire à suivre…