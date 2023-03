Les mises en garde de ministre de l'Intérieur: "personne ne mettra du feu dans ce pays"

Présidant mardi, le Crd de la Ziarra annuelle de Tivaouane dans la salle de conférence de son département ministériel, Antoine Félix Abdoulaye Diome est revenu sur ce qui fonde l'Etat du Sénégal des indépendances à nos jours et des présidents Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



Considérant que Macky Sall est un homme de synthèse et d'ouverture à cheval entre tous ses prédécesseurs, il n'est pas question, affirme-t-il, de laisser les acquis républicains sombrer durant son magistère. "Si quelqu'un veut remettre en cause les acquis républicains du pays, il pourra le faire avec d'autres mais le régime de Macky ne se laissera pas faire", a martelé Antoine Félix Abdoulaye Diome dans les colonnes du journal Libération, avant d'ajouter: "Personne ne mettra le feu à ce pays".



D'après lui, c'est mal connaitre l'Etat que de penser qu'on peut saper ce qu'il a d'essentiel telle sa sécurité. "L'administration n'a pas de coloration politique. Quand j'entends les gens parler à la télévision, je me dis qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Etat", a-t-il égratigné les pourfendeurs du régime de Macky Sall.



"Opposition comme pouvoir, l'Etat protège tous ses filles et fils. On ne souhaite de démêlés judiciaires à personne mais si tel est le cas, l'Etat prend toutes ses responsabilités sans distinction", a-t-il précisé.



Par ailleurs, revenant sur le Ziarra annuelle de Tivaouane, Antoine Félix Abdoulaye Diome a indiqué que c'est "un événement qui permet aux fidèles musulmans de se ressourcer". Prévu sous le thème, "des dahiras: vecteurs de progrès économique et social", la 93ème édition de la Ziarra répond à la crise des valeurs dont le monde spirituel est la seule solution.