Liberté d'expression, dérives verbales : Ousmane Sonko dénonce « l’hypocrisie » de certains leaders politiques

Quelques heures après la décision de la Cour suprême concernant le rabat d’arrêt introduit par ses avocats dans le cadre de l’affaire de diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a réagi sur sa page Facebook, mardi soir en faisant une déclaration. Le Premier ministre dénonce « l’hypocrisie » de certains acteurs politiques et appelle à un changement de comportement dans l’espace public.



« Quand certaines personnes disent du mal des gens, on voit certains hommes politiques sortir pour les défendre. Pourtant, jamais ils ne répéteront ce qui a valu la prison à leur ami. C’est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont sacrifiés », a-t-il déclaré.



Il s’en prend directement aux leaders qui militent pour la libération de certains détenus. « Ceux qui demandent qu’on libère les prisonniers et qui disent aller en prison pour les soutenir, qu’ils arrêtent cette hypocrisie. S’ils veulent vraiment les soutenir, qu’ils tiennent les mêmes propos qu’eux pour voir », a lancé Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef a également fustigé les dérives verbales observées sur les réseaux sociaux : « Il y a des gens qui se lèvent, boivent leur café et se rendent sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, leurs familles, et proférer de graves accusations. Cela ne peut plus continuer. »



Pour lui, la liberté d’expression a des limites : « La liberté d’expression ne signifie pas cela. Les pays que nous prenons comme modèles de démocratie ne fonctionnent pas de cette manière. Il faut qu’on revoie notre comportement », a-t-il martelé.