«Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye seront personnellement et directement tenus responsables…» (PDS)

«Macky Sall a cessé de surprendre les sénégalais et chaque jour montre son vrai visage : le visage hideux de l’incompétent, de l’apprenti-dictateur violent et revanchard, fossoyeur de notre démocratie et tricheur pour espérer se maintenir illégalement au pouvoir et continuer de piller les ressources de notre pays en enrichissant sa famille et son clan», peut-on lire dans le document.



Les libéraux qui disent subjugués par l’utilisation de la violence pour disperser leur rassemblement qui se voulait pourtant pacifique. Avant de déclarer «Macky Sall et son gouvernement seuls exclusivement responsables de tout ce qui pourrait advenir à la suite des interdictions d’exercice des libertés publiques» et ce, aussi bien «politiquement que pénalement».



D’ailleurs, c’est ce désir de casser les aspirations de l’opposition qui est à l’origine des jets «de grenades lacrymogènes installant le désarroi, la panique, la frayeur et des blessures inacceptables chez des garçons et des filles, tous en très bas âge. Tout le monde peut le constater à présent». Ce qui leur fait dire que «Macky Sall installe progressivement la terreur pour pouvoir obtenir un second mandat. Le PDS demandera une enquête parlementaire pour situer les responsabilités de ces actes graves et répugnants. Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye seront personnellement et directement tenus responsables de toutes conséquences qui pourraient résulter d’une telle irresponsabilité».



Revenant sur la marche, les camarades de Me Abdoulaye Wade se disent satisfaits de l’adhésion des populations qui a fait que «la manifestation de ce jour est incontestablement une réussite et peut constituer un tournant majeur dans le combat pour l’approfondissement de notre démocratie et l’élargissement des espaces de liberté».