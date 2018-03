Marche de l’IED : « plus de 20 personnes ont été arrêtées» selon Oumar Sarr

En plus de la pluie de grenades qui s’est abattu sur elle, l’opposition a aussi enregistré plus de 20 arrestations dans ses rangs. C’est ce qu’a indiqué Oumar Sarr, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



«A l’heure où nous rédigeons cette déclaration, plus d’une vingtaine de manifestants de différents partis sont retenus à la police dont deux députés du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie», relève M. Sarr.



Avant de conclure : «Notre parti exige la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui ont été interpellés et marque sa détermination à porsuivre le combat sur toute l’étendue du territoire national, et invite les citoyens, les partis politiques, la société civile et tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de notre démocratie à venir se joindre à ce combat qui ne s’arrêtera que lorsque seront obtenues la transparence du processus électoral et la paix civile».