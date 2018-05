Me Alioune Badara Cissé essuie les foudres de l’Apr : «qu’il se taise où qu’il parte» (Sen-Apr)

Les positions tranchées de Me Alioune Badara Cissé (ABC) mettent ses anciens compagnons de parti dans tous leurs états. En effet, le porte-parole de l’Apr s’es fendu d’un communiqué pour lui intimer l’ordre de cesser toute sortie ayant trait à la dénonciation, surtout à l’endroit de la gouvernance du Sénégal par leur leader et non moins président de la République du Sénégal, Macky Sall.



«Les sorties récurrentes de Monsieur Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République, contre les institutions de notre pays, relèvent d’un positionnement politique militant incompatible avec son statut, constituant en même temps une atteinte grave au devoir de réserve que lui impose ses hautes fonctions », relève le document parvenu à PressAfrik.



Très remonté contre l’ancien n°2 de l’Apr, Seydou Guèye ajoute : «De tels dérapages sont inacceptables, de sa part. Jamais dans l’histoire de notre pays, de Monsieur Ousmane Camara au Professeur Serigne Diop, en passant par le Professeur Seydou Madani Sy et Monsieur Doudou Ndir, le devoir de réserve du Médiateur de la République n’a été autant altéré».



Par conséquent, le porte-parole de l’Apr demande à l’avocat d’arrêter ses agissements ou de démissionner de son poste pour s’aligner définitivement dans l’opposition. Mais s’il poursuit dans cette lancée, il exhorte le Président Sall à en tirer toutes les conclusions et le démettre de ses fonctions.