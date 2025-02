Moussa Diakhaté quitte Bokk Gis Gis et lance son mouvement « Nouvel Élan Libéral »

Moussa Diakhaté a officialisé sa démission du parti Bokk Gis Gis, le jeudi 6 février 2025. Après des années de collaboration avec cette formation dirigée par Pape Diop, ancien maire de Dakar, il a décidé de tracer sa propre voie en lançant son mouvement politique, « Nouvel Élan Libéral » (NEL).



Devant la presse, l'ancien député a justifié sa décision en affirmant vouloir mettre en place une structure indépendante capable de rassembler une large base militante.



«Nous estimons avoir suffisamment d'expérience pour mettre en place notre propre structure politique. Nous aspirons avoir une masse critique qui ne se limitera pas seulement à un slogan», a déclaré Moussa Diakhaté.



L'ancien député n’a pas manqué de donner son avis sur la marche du pays depuis l'arrivée du Président Diomaye. «Le pays est à l'arrêt, économiquement, le Sénégal ralentit de plus en plus. Le chômage continue de gagner du terrain. Le pouvoir d'achat des Sénégalais a pris un sacré coup, le Woyofal qu'on a voulu nous vendre comme une alternative aux factures salées est devenue la hantise des chefs de famille et des entrepreneurs. En somme, les promesses, le rêve que les nouveaux gouvernants nous ont vendu, se sont soldés en véritable désespoir », a dit M. Diakhaté.