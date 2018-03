Ousmane Sonko promet feu et flammes à Macky : "Il n'a encore rien vu, quand la déferlante sera là..."

Selon Ousmane Sonko, la marche de ce vendredi n’est qu’un avant-goût de tout ce qui attend Macky Sall. « Comme à son habitude, Macky Sall est un président Paranoïaque qui a peur même de son ombre, et qui a beaucoup dépensé en armement répressif ces dernières années. Mais qu’il se le tienne pour dit, qu’on ne peut pas réprimer un peuple. Hier (vendredi), il n’a eu qu’un avant gout. Lorsqu’un travail de fond sera fait et que la déferlante sera là, il comprendra que ce n’est pas avec des grenades lacrymogènes qu’on va museler un peuple tout entier », a-t-il assuré lors d'une rencontre organisée par les femmes de son parti.



Parlant des rapports de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le leader du Pastef dit être blasé de ces rapports. « l’IGE, de l’ARMP, de l’OFNAC, des dossiers brûlants qui épinglaient des partisans de Macky Sall. Et c’est des dizaines et des dizaines de dossiers pour des faits extrêmement graves. C’est toujours sans suite. C’est devenu des non événements. Parce que c’est ce que Macky Sall recherche. Il n’a jamais cru à son discours de sobriété et de vertu. Puisque lui-même n’est ni sobre ni vertueux. L’objectif, c’est de finir à en faire une routine. Puisque les Sénégalais vont parler pendant un ou deux jours et puis on oublie », fulmine Ousmane Sonko.



A l’en croire, tous les partis de l’opposition vont fusionner comme ils l’ont fait en 2011 pour faire face à Macky Sall et son régime.