Pénurie d'eau à Dakar: le Chef de cabinet de Macky présente ses excuses aux populations

Me Oumar Youm s'excuse auprès des populations de Dakar, qui souffrent depuis plusieurs mois du manque criard d'eau, pour le dépassement des délais prévus par les autorités pour la résolution du problème.



Le Chef de cabinet du président de la République Macky Sall d'assurer que le gouvernement est en train de tout mettre en oeuvre pour permettre une bonne distribution de l'eau dans la capitale et ses environs d'ici le 20 juillet.

"Le ministre de l'Hydraulique, le Directeur général de la Sones, le Directeur général de la SDE se sont largement prononcés sur ces questions et sur ces pénuries ponctuelles liées à une prise en charge que nous voulions plus satisfaisante des outils qui permettent d'amener l'eau à Dakar", a-t-il dit sur les ondes de la Rfm avant de reconnaître :

"maintenant, nous n'avons pas pu le faire dans les délais. Ce qui amène cette situation regrettable, pour laquelle nous présentons, avec humilité, nos regrets aux populations qui en sont victimes avec l'assurance que d'ici peut-être une semaine, maximum 10 jours, la situation reviendra à la normale".