Péripéties ! La chronique de KACCOR sur les tournées de Macky Sall

Même si ça sent le soufre et que l’on nous promet l’apocalypse, personne ne nous ôtera de la tête que ce

pays est une terre à part et où il fait bon vivre. Il sécrète certes des paradoxes, mais reste tout de même un charmant pays. Bien entendu, il lui arrive de donner l’impression de marcher sur la tête comme ce fut le cas avant-hier, journée marquée par bien des péripéties.



Parlons d’abord du Tagatoo tour du Chef. C’est celle qu’il avait nommée tête de liste de sa coalition lors des dernières Législatives qui attire notre attention sur le fait qu’il mobilise dans les départements qu’ils avaient perdus lors de ce scrutin. Mais là n’est pas la question. Tant pis si lui et les siens sont dans l’illusion des foules. Avant-hier, un mythe s’est effondré. L’idée qu’un président de la République ne se promène pas avec des liquidités en a pris un sacré coup grâce à une vidéo devenue virale et qui a suscité un concert d’indignations.



L’image offre à voir le Chef prenant de façon désinvolte une liasse de billets de banque à l’intérieur de son véhicule pour la remettre à un jeune. L’officine de propagande du Palais a vite fait de nous vendre un gros mensonge. Selon les membres de cette officine, le garçon à qui il a donné cet argent lui aurait dit que sa mère est malade. Snif, sortez les mouchoirs ! Sauf que là aussi une grande entorse a été faite aux usages républicains.



Plutôt que de remettre cet argent publiquement, il aurait été plus décent d’appeler un proche collaborateur et lui donner instruction afin que le nouvel hôpital de la capitale du Pakao prenne en charge ce cas social. Avec, au besoin, un soutien financier remis en toute discrétion comme il sied. Au lieu de trouver du travail à des jeunes désespérés, on est en train de les corrompre de façon vile. D’une vidéo à une autre, on nous apprend qu’une pièce maitresse dans l’affaire qui oppose le leader de Pastef à une mythomane, serait recherchée pour... escroquerie, tentative de corruption et chantage.



L’ingénieux garçon, qui sait flairer des coups fourrés, aurait proposé à quelqu’un qui ne veut apparemment pas du bien à celui qui est devenu le cauchemar du régime, une vidéo obscène de cet opposante avec la masseuse en échange de 10 millions. Et après avoir payé cash pour définitivement éliminer de la scène celui qui agite les nuits de nos gens du régime, la clef Usb supposée contenir la vidéo hot s’est révélée vide. Le salaud !!!!



Pour nous, toutefois, ce brave garçon mérite de la Nation et doit être décoré.



KACCOR, Le Témoin