Rebeuss : Alioune Ndoye a rencontré Khalifa Sall

Le maire de Dakar-Plateau et non mois responsable socialiste a rendu visite ce jeudi à Khalifa Sall, banni de ce parti à Rebeuss. En effet, Aliou Ndoye qui s’était rendu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss s’est entretenu avec l’édile de la capitale sénégalaise, selon un de ses proches qui s’est confié à nos confrères de L’AS, sans pour autant entrer dans les détails.M. Ndoye s’est rendu à Rebeuss dans le cadre d’une action humanitaire. En effet, accompagné d’une forte délégation, il a fait don de 600 matelas pour contribuer à l'amélioration de leur condition de détention.Alioune Ndoye est le seul responsable socialiste proche de Ousmane Tanor Dieng, ayant rendu visite au maire de Dakar, incarcéré dans le cadre de l’Affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.