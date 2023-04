Rencontre Amadou Ba vs Diatara : l’audience qui a énervé Idy

Entre Idrissa Seck et le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, le torchon continue de bruler. Le leader de Rewmi n’a pas digéré l’audience que le Premier ministre a accordée à son désormais ex-numéro 2. Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) qui indexe Amadou Ba a piqué une colère noire pour n’avoir pas été informé des tenants et les aboutissants de cette encontre.



« Tu as été reçu par le Premier ministre sans m’en informer ? », a-t-il demandé à Diatara. « Oui, effectivement, mais c’était dans le cadre des activités gouvernementales », répond-il, serein. Mais le président du CESE ne peut gober cet argument. Idy croit dur comme fer que Amadou Ba l’a reçu dans le cadre politique et est en train de « manœuvrer », informe Emedia. Des sources concordantes confient que Idrissa Seck, fou de colère, est allé plus loin en soupçonnant le Premier ministre de prendre des initiatives dans le sens de « déstabiliser Rewmi ».



Yankhoba Diatara a été rétrogradé au sein du Rewmi. Beaucoup estiment que Idrissa Seck a pris cette décision sur un coup de tête. Mais ça, c’est le côté public et le contexte de la sortie du ministre des Sports sur le plateau de Sen TV, où il validait un troisième mandat pour le président Macky Sall. Dans les coulisses, il y a une audience, entre Amadou Ba et Diattara, qui a échappé au président de Rewmi. Et Idy n’a pas pardonné à son fidèle lieutenant et camarade de parti d’avoir tu cette rencontre.