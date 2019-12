Révision de l’accord de Cotonou : L’Ambassadeur Amadou Diop décrypte le mandat de négociation des pays ACP (VIDEO)

La révision de l’accord de Cotonou et l’un des points que le sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements devra examiner et valider. Le Conseil des ministres des pays ACP a mis en place un groupe central de négociation composé majoritaire d’ambassadeurs qui un mandat très précis. Ces points ont été discutés tout au long des travaux mais à huis-clos. L’ambassadeur du Sénégal au Royaume de Belgique, son excellence Amadou Diop nous a livré les détails de ce mandat de négociation. VIDEO…