Sénégal : La ministre de la Protection de l'enfance taillée en pièces sur les Réseaux sociaux

Invitée mardi, par nos confrères de la Rfm, à se prononcer sur la recrudescence des meurtres d'enfants au Sénégal, dans le contexte très douloureux de découverte du corps du petit Serigne Fallou Diop, emballé dans un sachet dans un jardin à proximité du quartier Gouy Mouride de Rufisque, Madame la ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'enfance a tout simplement refusé de s'exprimer. Les internautes, qui trouvent déplacée et irrespectueuse son attitude, ont décidé de lui faire la fête.Un sarcasme virulent qui montre combien les populations sénégalaises sont outrées par le silence des autorités face à ce phénomène qui a fini de plonger les familles dans une "angoisse existentielle", pour emprunter le terme du Directeur de la sécurité publique Abdoulaye Diop.Sur Twitter, la plupart des internautes se sont donnés rendez-vous dans le tweet de @SergeHopeJordan pour dire à Madame Ndeye Rokhaya Gueye Diop, ce qu'ils pensaient de sa démarche fantôme face à ce problème qui interpelle au plus haut point son département. Pour le "chroniqueur de l'espoir", le refus de la ministre à participer à un débat sur le meurtre des enfants est assez compréhensible. Cela découle tout simplement du fait qu'elle ne se sent pas concernée, parce que ses enfants sont à l'abri de ce type d'atrocités.@K'Prime2 est l'un des premiers internautes à réagir au tweet de @SergeHopeJordan. Selon lui, le mal se situe dans le fait qu'aucun dirigeant ne veuille parler de ce qui se passe.Pour El Haj Tafsir Diouf, le comportement de Madame la ministre traduit le manque de respect général des autorités sénégalaises vis-à-vis des populations."NoobSaibot" a, quant à lui, une autre explication. Pour lui, la ministre ne voulait pas que les Sénégalais découvrent son incompétence. Cause pour laquelle, elle ne s'est pas présentée dans les locaux de la Rfm.