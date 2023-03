Sénégal: le décret fixant la date de l'élection présidentielle de 2024 introuvable, toujours pas de révision des listes électorales

"Il n’est pas sûr que le Président Macky Sall organise une révision des listes électorales"

Ce jour-là, 16 février 2023, les caméras du monde entier étaient braquées sur la Corniche ouest de Dakar. Plus précisément sur la sortie du tunnel de Soumbédioune où le convoi du leader de l'opposition est dispersée et son véhicule bloqué par les deux corps d'élite des Forces de défense et de sécurité, la BIP e le GIGN. Ousmane Sonko revenait du Palais de justice de Dakar, accompagné d'une immense foule de jeunes qui voulaient l'emmener chez lui à la Cité Keur Gorgui. Des tirs de gaz lacrymogène mettent fin à la procession. Sonko, son avocat Me Clédor Ciré Ly, ses gardes du corps et quelques éléments de son entourage se retrouvent encerclés par la police et la gendarmerie. Le chef du Groupement mobile d'intervention (GMI), le Commandant Masserigne vient demander à l'opposant d'emprunter le tunnel, mais ce dernier lui rétorque qu'il lui a été signalé la présence d'hommes armés sur ce trajet et qu'il préfère passer au-dessus pour sa sécurité et celle de ses hommes.Le Commandant des GMI réussit à le convaincre d'emprunter le tunnel en lui donnant des gages de sécurité. Il accepte. Mais à sa sortie, son véhicules et ses hommes sont visés par des grenades lacrymogènes et autres projectiles qui ne provenaient pas des FDS. Le Commandant Masserigne, surpris par la tournure des événements, s'interpose. Les éléments de la BIP entre en jeu. Ils veulent sortir Ousmane Sonko de son véhicule pour l'emmener chez lui à bord d'un de leurs fourgons pour plus de sécurité. Une conversation téléphonique entre l'opposant et l'un des chefs de la police débouche sur un désaccord. Devant l'urgence de la situation, l'offensive de forces non identifiées et les dangers encourus sur place, les éléments d'élite de la BIP décident d'exfiltrer Sonko de force de son véhicule.Les images sont spectaculaires. La vitre de la voiture est cassée devant un Ousmane Sonko impassible. Il est pris de force par des éléments de la police qui lui signifient tout de même qu'il n'est pas état d'arrestation et embarqué dans un fourgon blindé de la police qui le transporte jusque chez lui.Dans les médias étrangers, on ne parle que cette scène brutale et surréaliste. Washington Post, Reuters, Fox News, Le Monde, Le Figaro, RFI, France 24, TV5 Monde, Al Jazeera etc., se déchaînent. C'est dans cet emballement médiatique et des Réseaux sociaux, que le ministère de l'Intérieur décide de sortir son communiqué annonçant le décret fixant la date de l'élection présidentielle au 25 février 2024. Mais il y a un problème: trois semaines après ce communiqué, le décret présidentiel est toujours introuvable.Le samedi 04 mars 2023, un autre communiqué a été publié par la Direction générale des élections non pas pour annoncer l'ouverture de la Révision exceptionnelle des listes électorales, mais pour informer les paris politiques de la proposition par le ministre de l'Intérieur de la liste des pays concernés par ladite révision en vue de l'élection présidentielle de 2024.Les délais impartis au partis politiques pour faire leurs observations sont très courts. Mais ce n’est pas le plus grand problème. À ce jour, il n’y a aucun décret portant révision des listes électorales.