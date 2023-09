Sénégal: le projet d'organisation des JOJ 2026 présenté au Pape

Le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2026. Reçu par le Pape François samedi 9 septembre, le Comité national olympique et sportif sénégalais a présenté le projet d’organisation de cette compétition. Dans un entretien accordé à Vatican News, Augustin Senghor et Cécile Faye, tous deux membres de ce comité, en ont souligné l’importance et les enjeux pour le Sénégal et l’Afrique.



«Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le Pape François dans le cadre d'une mission conduite par Monsieur Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). L’occasion pour le Cnoss d’informer officiellement le Saint-Père de l'organisation de ce grand événement mondial, que sont les Jeux Olympiques de la Jeunesse, JOJ 2026 en se recommandant à ses prières pour la réussite d’un tel événement historique», a précisé Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football.



«Le Sénégal accueillera le monde entier sur son sol. Nous avons besoin de soutien, aussi bien matériel, humain, que spirituel, pour la réussite cet événement. Il est pour nous, croyants, important de venir solliciter les prières du Saint-Père et de toute l’Eglise» a pour sa part indiqué Cécile Faye, secrétaire générale adjointe du Comité national olympique et sportif sénégalais.



«Sachant que le Pape est très attaché à la jeunesse, il était important pour le Président Macky Sall, qui nous a confié cette mission, de pouvoir lui présenter ce projet grandiose pour la jeunesse africaine et mondiale», a ajouté Me Senghor.

Tout en félicitant le Sénégal pour cette organisation, le Pape a remercié tous ceux qui s’engagent pour le développement de la jeunesse par le sport; car, selon lui, «le sport est éducatif».



Le Saint Père a de ce fait rassuré la délégation sénégalaise de ses prières pour la réussite de ces Jeux Olympique de la Jeunesse qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026, à Dakar, la capitale sénégalaise.



Les infrastructures d’accueil

Les JOJ de Dakar 2026 réuniront pendant 15 jours les meilleurs jeunes athlètes du monde, qui s'affronteront dans 35 sports.

Ces jeux se dérouleront dans trois villes: Dakar la capitale; Diamniadio, la nouvelle ville et Saly, sur la côte.



«Pour ce qui est des infrastructures d’accueil, le Sénégal est bien avancé tout est en cours de rénovation. Le pays sera prêt en 2026 pour accueillir tous les participants», a rassuré Mme Faye, tout en faisant remarquer que pour l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le CIO a souhaité qu'il n'y ait pas de gros d'investissements.



Le Comité préconise la rénovation des structures existantes et des installations temporaires, a-t-elle indiqué, en précisant que le stade du Sénégal, qui n'aura pas été construit pour les JOJ, accueillera néanmoins des compétitions.



Avec Vatican news