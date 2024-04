Sénégal: ministres, au nom du père, du fils, du frère... Diomaye Faye continue la tradition de ses prédécesseurs

Ministres, de soeur á frère



Dans son tout nouveau gouvernement, Bassirou Diomaye Faye a nommé Abdourahmane Sarr dans le département que sa sœur a quitté seulement en octobre 2023. M. Sarr prend les rênes du ministère de l’Économie du Plan et de la coopération. Un poste que sa sœur cadette Oulimata a occupé dans le gouvernement du Président sortant Macky Sall.



Ministres, deux frères dans un même gouvernement



Sous le régime du Président Senghor, nous avions déjà eu deux frères dans un même gouvernement. Il s’agit de Amadou Babacar et Ibrahima Sar. Un cas unique. Ces frères ont été plusieurs fois ministres du Sénégal dans le gouvernement de Senghor et Dia avant et après l'indépendance.



Ministres, de Père en fils



Plusieurs enfants de ministres ont suivi les traces de leurs pères. Ils sont au nombre de quatre (4). Édouard Diatta, ancien député et maire d'Oussouye a été plusieurs fois ministre avant l'indépendance. Il est le père de Bruno Diatta, qui a été ministre chef du Protocole de la Présidence sous Macky Sall. La salle du Conseil des ministres a été baptisée en son nom.



Abdou Karim Fofana, plusieurs fois ministres sous Macky Sall, est le fils de Abdoulaye Fofana qui fut député et plusieurs fois ministre, notamment ministre de l'Intérieur sous la présidence de Léopold Sédar Senghor



Annette Seck, nommée plusieurs fois ministres sous la présidence de Macky Sall, a suivi les traces de son père, Assane Seck qui a exercé des fonctions ministérielles sous Senghor, puis au cours des premières années de celle d’Abdou Diouf.



Ousmane Alioune Sylla a été ministre de l'Intérieur du Sénégal dans le gouvernement de Mamadou Dia. De même que son fils Tidiane Sylla, qui a intégré le gouvernement socialiste sous le régime de Diouf. Il y a occupé différents postes ministériels comme le Secrétariat général de la Présidence de la République, la Réforme du Secteur parapublic, l’Insertion et l’Emploi, le Tourisme et les Transports aériens.



De Président á frère ministre



Le Président Abdou Diouf a eu son frère Maguet Diouf dans son gouvernement. Son frère cadet a été ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Industrie.



Père président á fils ministre



Le Président Abdoulaye Wade a eu à nommer son fils Karim Wade dans son gouvernement. Karim Wade a été un « superministre » sous le régime de son père. Il a cumulé les portefeuilles les plus stratégiques : la Coopération internationale, les Transports aériens, les Infrastructures et, après l’Aménagement du territoire et l’Énergie…



Ministres, de frère á soeur



L’ancien maire de Kaolack, Madieyna Diouf a été ministre ainsi que sa sœur Nafy Diouf Ngom. Cette dernière a eu à occuper le ministère des transports terrestres et ferroviaires sous le régime du Président Wade.



Ces différents exemples ne représentent qu’un petit échantillon. Tijane Sylla, ancien ministre socialiste, a été l'époux de Awa Ndiaye, ministre sous Wade. Abibatou Mbaye, ministre sous Abdou Diouf et Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des investissements sous le régime de Macky Sall, sont des cousines. Amadou Kane, ancien ministre de l’Economie et des Finances sous Macky, est l’époux de la fille d'Amadou Mahtar Mbow, plusieurs fois ministre.