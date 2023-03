Sénégal : un député pèse désormais plus de 2 millions FCFA par mois

Les députés sénégalais ont commencé à recevoir la rondelette somme de 700.000 FCFA supplémentaires dans leurs émoluments mensuels depuis deux mois. Selon nos confrères du journal Les Echos, cette manne financière constitue les indemnités, à la suite de la décision de l’Etat d’arrêter d’acheter des voitures.



Avec cette somme, chaque député perçoit au moins 2 millions FCFA. En effet, les députés « simples », relatent toujours le Canard, percevaient 1.350.000 fcfa par mois. Avec cette indemnité, ils ont 2.050.000 fcfa.



Les présidents de commission qui avaient 1.650.000 FCFA se retrouvent avec 2.350.000. Et les membres du bureau (vice-présidents, président de groupe parlementaire et secrétaires élus) culminaient 2.700.000 FCFA. Sans compter le carburant et le téléphone.