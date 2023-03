Sénégal : un opposant placé en garde-à-vue pour avoir poser des questions à Macky Sall

L'opposant Cheikh Hadjibou Soumaré, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été placé en garde-à-vue ce jeudi, à la suite de son audition à la Sûreté urbaine, informe son avocat Me Mame Adama Gaye.



« Après l'audition, on nous a demandés d'attendre certainement pour remonter le contenu de l'interrogatoire aux autorités judiciaires. Là on vient de nous informer qu'il est placé en garde-à-vue», a dit à la presse Me Gaye.



L'avocat a déclaré qu'on a pas encore notifié à son client, des motifs d'inculpation. « On en est pas à ce stade. On est qu'à l'enquête prémilitaire. Mais ils lui ont posé des questions auxquelles il a répondu clairement ».





L'ancien Premier ministre sous Wade a déféré ce jeudi à 10h à sa convocation qui fait suite à une lettre ouverte adressée au président Macky Sall dans laquelle il a posé 4 questions. Il a demandé ceci : " avez-vous donné récemment de l’argent à une personnalité politique française ? Dans l’affirmative, est-ce un montant de 12 millions d’euros, soit 7,9 milliards argent d’un pays catalogué Pays pauvre très endetté.



Réagissant à ladite lettre, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, a rejeté et condamné "fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère".