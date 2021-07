Sessions extraordinaires à l'Assemblée nationale: quand les urgences du Président dictent le droit

"Quand le Président évoque l'urgence, l'Urgence est de droit"

Après la validation en Conseil des ministres, lundi, 5 juillet 2021, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi sur la table du président de l’Assemblée nationale. Celui-ci intègre, dans le Code électoral, les points consensuels comme, l’élection du maire au suffrage universel direct, la suppression du parrainage.Les députés sont convoqués jeudi 08 juillet à l’Assemblée nationale pour l’ouverture de la session extraordinaire et l’examen du projet de loi portant le code électoral avec la présence du ministre de l’Intérieur pour exposer les raisons des modifications du code électoral.L’ancien parlementaire Thierno Bocoum soutient que la convocation des députés en session extraordinaire est prévue Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « D’abord il y aura l’ouverture de la session, après la convocation du bureau, ensuite la convocation de la conférence des présidents qui va fixer les dates de la tenue de la commission et la tenue de la plénière », a-t-il expliqué. Et d’ajouter « la tenue de la commission et de la plénière seront connues après la réunion de la conférence des présidents », confie-t-il à PressAfrik.Selon l’ancien député, c’est la loi qui prévoit les procédures d’urgence et les sessions extraordinaire « quand le Président de la République évoque l’urgence, l’urgence est de droit », a-t-il fait savoir.Les élections territoriales sont prévues officiellement le 23 janvier 2022. D’après notre interlocuteur, si cette modification du Code électoral passe, le 8 juillet prochain, le Sénégal sera dans les délais du protocole de la Cedeao qui interdit toute modification substantielle de la loi électorale, à 6 mois d’une élection, sans un large consensus.Cependant, le délai de promulgation doit être respecté, le Président de la République est tenu d’observer le délai de 06 jours s’il y a recours auprès du Conseil Constitutionnel. Le Président ne peut promulguer la loi qu’après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé.