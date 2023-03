Sortie raciste du président Kais Saeid: Mimi Touré demande l'exclusion de la Tunisie de l'UA

L'ancien Premier ministre du Sénégal Aminata Touré, est déterminée à aller jusqu’au bout de son combat contre le traitement raciste du président tunisien envers les Africains noirs résidant dans son pays. La candidate du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi-2024) a de nouveau réagi sur ce dossier pour, cette fois-ci, demander, sur sa page Facebook, aux autorités étatiques de convoquer très rapidement l’ambassadeur de Tunisie à Dakar "pour remontrance, réprimande et excuses publiques illico presto"



L'ancien ministre de la Justice sous Macky Sall ne s'arrête pas là. Selon elle, "au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du président Kaïs Saied, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union Africaine pour violation de sa Charte constitutive et suspendre la participation de la Tunisie à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Football".