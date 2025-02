Soutien à Farba Ngom : Oumar Sow dénonce l’absence des ex ministres et directeurs sous Macky Sall

Venu exprimer son soutien à Farba Ngom convoqué par le Pool Financier Judiciaire (PFJ), Oumar Sow a dénoncé l’absence des ex-ministres et directeurs généraux sous Macky Sall qui ont brillé par leur absence dans le cadre de l’audition du député maire des Agnam.



« Ceux qui sont restés chez eux. Je m’adresse à vous, vous les anciens directeurs généraux et ministres, on vous a l’œil », a dénoncé Oumar Sow, les qualifiant sans détour de « traites ».



Poursuivant son réquisitoire, Oumar Sow a directement visé ceux qui se sont réfugiés dans leur confort, pensant être à l’abri des secousses politiques.



« Vous qui êtes aux Almadies ou au Point E, pensant que vous êtes à l’abris, détrompez, ce régime ne fera pas de cadeaux », a-t-il martelé.



Ce jeudi Farba Ngom devrait avoir un face à face avec le Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre de l’instruction de l’affaire portant sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui met en lumière des transactions douteuses d’au moins 125 milliards de francs CFA.