Supposé don de plus de 7 milliards à Marine Le Pen: le gouvernement sénégalais menace Hadjibou Soumaré

Le gouvernement sénégalais a répondu avec menace dans un communiqué lundi soir, l'ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré qui a adressé 4 questions au président de la République, Macky Sall par lesquelles, un supposé dont de plus 7 milliards FCFA à Marine Le Pen.



« Dans une lettre ouverte publiée par la presse, l'ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré a adressé quatre questions à Monsieur le Président de la République, insinuant en particulier un don financier qu'il aurait fait à Mme Marine Le Pen», rappelle Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole.



Le gouvernement «rejette et condamne fermement» de telles insinuations, «lâches et sans fondement», qui témoignent manifestement d'une «volonté maléfique de jeter le discrédit » sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l'Institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère.



Dans le document parvenu à PressAfrik, M. Fofana rappelle vigoureusement que le gouvernement «se réserve le droit de donner toute suite qu'il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques».