TAS charge Ousmane Sonko : « un Premier ministre désorienté et meurtri par son propre dossier judiciaire »

L'opposant Thierno Alassane Sall n’a pas tardé à réagir aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui fustige « l’hypocrisie » de certains acteurs politiques. Pour TAS, le chef du gouvernement semble « désorienté face aux urgences sociales persistantes » et meurti par son « propre dossier judiciaire ».



In extenso sa publication.





Ousmane Sonko, ou la recherche permanente d’un bouc émissaire.



C’est un Premier ministre angoissé par son incapacité à redresser l’économie du pays, désorienté face aux questions sociales lancinantes, meurtri par son propre dossier judiciaire, qui a étalé sans retenue ses états d’âme ce soir.



À l’entendre, tout le monde serait ligué contre lui : la justice, l’opposition, le Président de la République qui manquerait de poigne, son administration qu’il juge « incompétente ». Le voilà presque à crier au complot, comme en mars 2021, et à réclamer qu’on lui accorde un pouvoir qu’il contrôle pourtant déjà pleinement.