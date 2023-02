Tension pré-électorale au Sénégal: les acteurs politiques invités à renouer avec le fil du dialogue

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a tenu ce mardi, une journée sur de réflexions et d’échanges sur le processus électoral. Une occasion pour les responsables d‘inviter les acteurs politiques à renouer avec le fil du dialogue à quelques mois de la présidentielle sénégalaise.



« A l’approche de chaque échéance électorale, notre pays est soumis à des tensions politiques. Et c’est le rôle de la société civile que nous représentons, de relancer le dialogue politique de manière pérenne pour la préservation des acquis du processus électoral et la consolidation du système démocratique », a soutenu Babacar Gueye, représentant du COSCE.



Le NDI, (National democratic institute, en anglais), partenaire du Programme NIETTI ELECTIONS, invite les acteurs politiques à un consensus sur les réformes prioritaires à moins d’un an de la présidentielle de 2024 pour une élection "crédible, transparente, inclusive et apaisée".



« (…) C'est pourquoi nous espérons que les travaux de cette matinée permettront d'approfondir toutes ces questions et d'en aborder d'autres afin de trouver un consensus sur les réformes prioritaires à un an de l'élection présidentielle et de définir le rôle de chaque acteur et partie prenante pour une élection présidentielle crédible, transparente, inclusive et apaisée », a expliqué Alain Ayadokoun, directeur de NDI.



Le NDI convie par cette même occasion les acteurs politiques et l'Etat « au dialogue et à la pacification du discours politique afin de préserver la paix en conformité avec les initiatives des régulateurs sociaux et religieux dont les efforts de médiation sont soutenus par le Programme NIETTI ELECTIONS à travers le NDI depuis la phase préélectorale des dernières législatives. »



Il rappelle à ce sujet les résultats desdites rencontres avec ces acteurs et parties prenantes du processus électoral qui ont permis de prioriser les points suivants à l'issue de l'atelier de restitution du 27 janvier 2023 à savoir : « révision des listes électorales: révision exceptionnelle; réactiver le cadre de dialogue politique des parties prenantes au processus électoral; mettre en place des stratégies de proximité pour apaiser les tensions et prévenir la crise ; Plaidoyer pour la réforme du système de parrainage en vigueur ; renforcer l'éducation civique des citoyens ; sensibiliser pour limiter la diffusion des violences écrites et verbales à travers les Réseaux sociaux et médias, renforcer les capacités des responsables et militants de partis politiques mais également des représentants des candidats et partis dans le cadre du processus électoral.»