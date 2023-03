Yewwi Askan Wi se déchire, un groupuscule se démarque et forme Yewwi Sénégal

Ni la conservation du pouvoir, ni la conquête du pouvoir ne vaut la peine de déstabiliser notre cher Sénégal.

La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) se déchire. Six (6) partis politiques à savoir «And Dooleel Sénégal/Parti du Changement (Assane Dia), du Front pour la République du Sénégal Fprs And/Liggey (Djibril Diop), du Parti africain pour la renaissance et l’émergence Pare Suxxali Senegaal (Abdou Karim Fall), de l’Union patriotique Beug Sa Réw (Serigne Modou Gueye), et de l’Uprs/Yewouleen (Massamba Diop), et de Sénégal Rekk (Ngouda Fall Kane ont créé une coalition dénommé Yewwi Sénégal.Elle sera dirigée par le président du Pare Suxxali Senegaal, Abdou Karim Fall, nommé coordonnateur. « Le Sénégal, notre chère patrie, est à un des moments décisifs de son histoire politique pour ne pas dire de son histoire tout court. La pirogue Sénégal tangue et tangue dangereusement. Jamais la cristallisation de l’adversité politique n’a atteint un niveau de bellicosité qui frise l’animosité. Des ennemis tout court comme si on était en guerre », disent les frondeurs, dans une déclaration transmise à PressAfrik.Les responsables de Yewwi Sénégal regrettent la situation actuelle du pays sous le régime de Macky Sall. « Pendant ce temps, la débrouillardise est le lot quotidien de la majorité des Sénégalais gagnée par la pauvreté. Malgré les réalisations en infrastructures avec des prix exorbitants, le régime du Président Macky SALL est gangréné par une mal-gouvernance qui irrite le commun des Sénégalais ».Poursuivant, Abdou Karim Fall et ses camarades dénoncent les scandales qui se suivent et se ressemblent sans traitement judiciaire. « Ils se multiplient et exacerbent la colère des Sénégalais. Une véritable bombe sociale qui, associée à la marche vers une troisième candidature du Président Macky SALL, nous mène tout droit vers un risque irréversible de tensions politiques et sociales ».Il s’y ajoute, selon eux, « la surenchère dans le champ politique avec des risques incommensurables. Finalement, ce sont les jeunes qui sont sacrifiés sous l’autel des clivages politiques irresponsables. Les énormités abyssales rythment le champ politico-social et n’épargnent aucune couche de la population. Personne ne se sent en sécurité. Même les marabouts ne sont pas épargnés par les attaques au vitriol. On ne s’oppose pas les armes à la main mais par les idées ».Dans ce contexte, le Sénégal risque de basculer vers « l’inconnu pour ne pas dire vers l’abîme ». Pour cela, il urge, selon Yewwi Sénégal, « que les Sénégalais courageux, patriotes et sincères s’organisent pour s’opposer au régime du président Macky SALL fermement et de manière responsable mais aussi de montrer la voie pour une opposition qui met en avant les idées et les intérêts exclusifs du peuple sénégalais . Une opposition qui s’appuierait sur la proposition d’une alternative crédible au régime en place à travers un programme prioritaire de développement économique et social. Une opposition de dénonciation et de propositions qui est soucieuse du respect des croyances religieuses et de nos différences éthniques ».« Nous partis et mouvements politiques signataires, avons décidé, à la lumière de l’analyse ci-dessus, de créer la coalition électorale YEWWI SENEGAL (YES) dont l’objectif, sur une base programmatique, est de s’entendre autour d’une candidature interne ou externe à ladite coalition. YEWWI SENEGAL (YES) a un seul objectif, la conquête démocratique du pouvoir dans la paix et la stabilité gage du bien être des Sénégalais », disent-ils.Yewwi Sénégal est donc une « coalition électorale ouverte à toutes les organisations qui partagent cette vision du Sénégal pour faire de la politique autrement et mieux dans le seul intérêt des Sénégalais ». Pour YES, il faut « briser les chaines pour libérer les Sénégalais de la mal-gouvernance, du spectre du 3ème mandat du régime de Macky SALL et de toute opposition irresponsable qui risquerait de faire basculer le Sénégal vers des lendemains incertains ».La nouvelle coalition « s’armera d’engagement, de courage et d’un patriotisme sans faille pour préserver notre Nation de tous les extrêmes qui mènent vers l’inconnu ». Elle appelle à une « forte mobilisation pour faire face à tout monstre venant du pouvoir comme de l’opposition qui risquerait de nous mener vers le chaos ».